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Вторник, 31 октября 2017, 15:21 мск

российское информационное агентство 18+

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В Австрии ищут престарелого нациста за расстрел соседей

В Австрии ищут престарелого нациста за расстрел соседей

В Австрии развернута крупная полицейская операция. Стражи порядка разыскивают пожилого мужчину, который застрелил двух своих соседей, после чего скрылся с места преступления, пишет Kronen Zeitung.

По данным издания, подозреваемым является 66-летний Фридрих Ф. Он убил выстрелами из ружья двух человек и тяжело ранил еще одну женщину. Предполагается, что причиной стал затяжной конфликт между соседями. Фридрих Ф. По предварительным данным, мужчина стрелял с верхнего этажа своего дома, а ружье, вероятно, приобрел нелегальным путем. Злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции, потому в отношении него действовал запрет на покупку оружия.

С места преступления пожилой мужчина скрылся на белом фургоне Volkswagen, который ранее уже привлекал внимание общественности. Годом ранее мужчина разместил на заднем стекле автомобиля баннер с нацистским приветствием во славу Адольфа Гитлера.

«Силы полиции были задействованы в течение всей ночи. Сегодня поиски подозреваемого станут еще более активными. Правоохранители прочесывают лес рядом с местом преступления», – сообщили в полиции федеральной земли Штирия, передает РИА «Новости».

Вена,

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