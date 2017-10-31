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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 15:22 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В Испании грабитель банка захватил заложников

В Испании грабитель банка захватил заложников

В испанском городке Кангас-де-Онис вооруженные люди пытались ограбить банк. Один из преступников был задержан, другой скрылся в отделении кредитного учреждения и удерживает заложников.

По данным местных СМИ, неизвестные атаковали Liberbank. Они открыли огонь, в результате был ранен офицер гражданской гвардии, он госпитализирован, медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Одного злоумышленника удалось задержать. Второй преступник скрылся в отделении банка, угрожая оружием сотрудникам. По предварительным данным, он удерживает в заложниках как минимум двоих человек.

Место происшествия оцеплено полицейскими. В настоящее время к отделению банка прибыл переговорщик.

Мадрид,

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