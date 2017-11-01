В США суррогатная мать забеременела во время вынашивания ребенка

Американка, вынашивающая ребенка для другой пары, забеременела и родила двоих совершенно разных генетически детей. По словам медиков, им известно лишь около десятка подобных случаев во всем мире.

Жительница США Джессика Аллен, у которой есть двое своих детей, решила помочь бездетной паре из Китая и выносить для них малыша. Женщина прошла через процедуру искусственного оплодотворения, беременность проходила по плану, когда во время УЗИ медики обнаружили еще один плод. Врачи решили, что речь идет о близнецах, передает ABC News.

С помощью кесарева сечения Джессика родила двоих детей, но один малыш оказался значительно меньше второго. Анализ ДНК показал, что один из младенцев является родным, а второй отличается на генетическом уровне. Медики пришли к выводу, что женщина зачала ребенка во время беременности. Такое явление называется суперфетация и нередко встречается в животном мире, но среди людей известно лишь около десятка подобных случаев.

По контракту о суррогатном материнстве оба младенца принадлежали китайской паре. В результате Джессика потратила три месяца, чтобы получить родительские права на своего родного ребенка. В настоящее время малыш, чудесным образом появившийся на свет, живет со своей мамой.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 01.11.17

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