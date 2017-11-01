Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек

21-летняя гражданка Пакистана Асия Биби, которую насильно выдали замуж, жестоко отомстила не только нерадивому супругу, но и всей родне. Женщина отравила 27 человек, 17 из которых скончались.

По словам самой Биби, она задумала напоить ядом только своего мужа, за которого не хотела выходить замуж. Супруг не стал пить отравленное молоко, а затем мать Биби использовала продукт для производства йогурта и масла, которые употребили в пищу родственники, передает агентство Associated Press.

В результате 17 человек погибли, еще 10 госпитализированы с признаками отравления.

Девушку арестовали, она призналась, что подмешала в молоко яд, принесенный ее любовником. Асия настаивает, что желала смерти только своему супругу, так как хотела создать семью с другим человеком, однако родственники, не считаясь с ее мнением, выдали девушку замуж насильно.

Исламабад, Зоя Осколкова

Исламабад. Другие новости 01.11.17

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