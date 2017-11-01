В Финляндии появились оленеводы-мошенники

В Финляндии оленеводы придумали мошенническую схему: они скармливают животных хищникам, чтобы получить компенсацию, которая в разы превосходит прибыль, полученную от продажи оленей на мясо.

Оленеводы Финляндии могут претендовать на денежную компенсацию, если животные погибают от зубов хищников. В зависимости от некоторых характеристик за убитого оленя можно получить от властей от нескольких сотен до 2700 евро, пишет Vihreä Lanka.

Недобросовестные заводчики решили воспользоваться этим. Они покупают оленят за 250 евро, когда животные немного подрастают, их отводят в места, где обитают хищники. Оленя убивают звери, а хозяин получает компенсацию.

Таким образом, оленеводы получают в несколько раз больше денег, чем, если бы они сдавали скот на бойню.

Хельсинки, Зоя Осколкова

Хельсинки. Другие новости 01.11.17

Главный проект 20 века: как США пытались сделать из России «резервацию». / Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек. / Очередной конец света назначен на ноябрь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»