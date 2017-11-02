Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2017, 08:27 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В американском штате Колорадо стрелок убил трех человек

В американском штате Колорадо стрелок убил трех человек
Фото: Reuters

В городе Торнтон, штат Колорадо, США в результате стрельбы у магазина сети Walmart произошла стрельба. Погибли два человека, раненная женщина скончалась в больнице.

Перестрелка произошла во вторник вечером по местному времени, сообщает городская полиция в Twitter. Правоохранители заявили, что в результате ЧП погибли два человека, затем появилось сообщение о смерти женщины, которую госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Пока у полицейских нет подозреваемого в совершении преступления. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

Денвер, Зоя Осколкова

Денвер. Другие новости 01.11.17

Москва готова к жесткому ответу на попрание свободы слова в США. / Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите. / В Финляндии появились оленеводы-мошенники. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / США

Москва готова к жесткому ответу на попрание свободы слова в США

Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите

В Москве голые девушки выступили в защиту Вайнштейна

Главный проект 20 века: как США пытались сделать из России «резервацию»

В США наладят производство пива с «травкой»

США ввели санкции в отношении зарубежных проектов российских нефтяников

Переехавший пешеходов в Нью-Йорке узбек сопереживал ИГ

Китайские астрономы спрогнозировали падение метеорита на Землю
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,

Новости партнеров

В мире, все новости

Политика /

Москва готова к жесткому ответу на попрание свободы слова в США

Уфолог рассказал о древнем послании пришельцев и их скором визите

В Финляндии появились оленеводы-мошенники

Revolution-1917 /

Главный проект 20 века: как США пытались сделать из России «резервацию»

Жительница Пакистана в попытке убить нелюбимого мужа отравила 27 человек

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости