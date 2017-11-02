В американском штате Колорадо стрелок убил трех человек

В городе Торнтон, штат Колорадо, США в результате стрельбы у магазина сети Walmart произошла стрельба. Погибли два человека, раненная женщина скончалась в больнице.

Перестрелка произошла во вторник вечером по местному времени, сообщает городская полиция в Twitter. Правоохранители заявили, что в результате ЧП погибли два человека, затем появилось сообщение о смерти женщины, которую госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Пока у полицейских нет подозреваемого в совершении преступления. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

Денвер, Зоя Осколкова

Денвер. Другие новости 01.11.17

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