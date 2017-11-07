В Австралии джип въехал в школьный класс во время урока. Два ребенка погибли, десятки ранены

В пригороде австралийского Сиднея джип протаранил стену здания начальной школы, пробил ее и въехал в класс, где проходил урок. В результате происшествия погибли двое детей, еще 20 пострадали.

По данным спасателей, трагедия произошла около 9:45 по местному времени в школе на улице Бэнксиа в городке Гринакре к юго-западу от Сиднея. Автомобиль Toyota Kluger съехал с дороги и въехал в класс, в котором в этот момент находились учитель и 24 ребенка. В результате происшествия пострадал 21 ребенок, пятеро из них получили тяжелые травмы. Все тяжело пострадавшие дети были доставлены в больницу. Позднее в медучреждении скончались два восьмилетних мальчика, получивших множественные травмы.

За рулем внедорожника находилась 52-летняя женщина, которая, по некоторым данным, привезла ребенка в школу. Издание ABC News предположило, что во время инцидента женщина высаживала ребенка из машины. Сама водитель не пострадала. Женщину доставили в больницу для проверки ее анализов крови и мочи на содержание алкоголя. Другие детали не сообщаются.

В полиции отказались считать произошедшее терактом. По мнению правоохранителей, речь идет о ДТП. Ведется расследование.

Сидней, служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 07.11.17

«Засеривать» атмосферу, повесить гигантские зеркала или вылить в океан селитру – ученые о борьбе с глобальным потеплением. / На спутнике Сатурна под коркой льда могут жить инопланетяне. / Россия готова отказаться от ОИ-2018 в ответ на провокацию и «торжество русофобии». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»