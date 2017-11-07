В Японии повесят «черную вдову», получившую после смерти любовников $9 млн

В Японии приговорили к смертной казни 70-летнюю Тисако Какэхи. Женщину обвиняют в убийстве мужа и двоих сожителей, а также покушении на жизнь еще одного мужчины.

Следствию удалось доказать, что Какэхи в период с 2007 по 2013 год избавилась от своего супруга, а затем еще от двух любовников. Японка травила мужчин цианидом, пишет South China Morning Post.

Женщина совершала преступления, чтобы завладеть имуществом сожителей, а также получить страховку. Обвинение считает, что Какэхи удалось таким образом обогатиться на 9 млн долларов.

Защита японки строилась на том, что она страдает деменцией и не может отвечать за свои поступки. Однако суд решил иначе и приговорил женщину к смертной казни через повешение.

Киото, Зоя Осколкова

Киото. Другие новости 07.11.17

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