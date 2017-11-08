Ни мужчина, ни женщина: в Германии узаконили третий пол

Конституционный суд Германии признал существование третьего пола в ФРГ и разрешил жителям страны регистрировать его в записях актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на судебный вердикт, опубликованный на сайте суда. Речь идет о людях, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

Необходимые законодательные нормы должны быть утверждены до 31 декабря 2018 года. В личных документах можно будет указать пол, отличный от мужского или женского.

КС Германии принял подобное решение после того, как в суд обратился 27-летний интерсексуал, рожденный с физическими признаками обоих полов, что подтверждал хромосомный анализ. По документам он был женщиной. В нижестоящих судебных инстанциях ему отказали, и он был вынужден обратиться в Конституционный суд.

По данным немецких властей, в стране насчитывается до 10 тысяч интерсексуалов. Активисты уверяют, что на самом деле их около 80 тысяч.

Отметим, что с 1 ноября 2013 года в Германии графу «пол» в свидетельствах о рождении можно оставлять незаполненной.

Первой возможность не быть ни женщиной, ни мужчиной закрепила на законодательном уровне Австралия. В сентябре 2011 года парламент этого государства утвердил поправку, разрешающую ставить в паспорте вместо женского или мужского пола букву «x». Следом подобный закон приняла Новая Зеландия. В 2013 году к ним присоединился Непал: в удостоверении личности в графе «пол» можно выбрать вариант «не определен».

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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