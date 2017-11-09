Пакистанский подросток способен поворачивать голову задом наперед

14-летний Мухаммед Самир может поворачивать голову на 180 градусов. Из-за своей уникальности мальчик содержит семью, зарабатывая в танцевальной группе.

По словам Мухаммеда, он увидел подобный трюк в фильме ужасов, когда ему было шесть лет, и решил добиться такого результата. После долгих тренировок, мальчик с помощью рук может повернуть голову так, что его лицо оказывается повернутым задом наперед, передает Daily Pakistan.

Поначалу мать Мухаммеда запрещала ему делать упражнения, однако со временем она решила, что ее ребенок обладает божьим даром.

Благодаря своей уникальной способности подросток смог присоединиться к танцевальной группе, чтобы помогать семье, когда его отец заболел и не смог обеспечивать родных.

Карачи, Зоя Осколкова

Карачи. Другие новости 09.11.17

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