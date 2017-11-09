Восстание машин: в Японии квадрокоптер ранил шесть человек

В японской префектуре Гифу дрон врезался в толпу людей на праздничном мероприятии. Пострадали шесть человек, в том числе дети.
Инцидент произошел в парке города Огаки, где на праздник собрались около 600 местных жителей. Квадрокоптер весом 4 кг летал над толпой и сбрасывал конфеты, внезапно аппарат закружился и рухнул на землю, пишет The Japan Times.
В результате шесть человек в возрасте от пяти до 48 лет получили различные травмы.
Правоохранители вызвали на допрос оператора дрона, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Отмечается, что мужчина управлял беспилотником с разрешения Министерства транспорта Японии
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 09.11.17
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