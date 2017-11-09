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Четверг, 9 ноября 2017, 14:16 мск

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В мире

Восстание машин: в Японии квадрокоптер ранил шесть человек

Восстание машин: в Японии квадрокоптер ранил шесть человек

В японской префектуре Гифу дрон врезался в толпу людей на праздничном мероприятии. Пострадали шесть человек, в том числе дети.

Инцидент произошел в парке города Огаки, где на праздник собрались около 600 местных жителей. Квадрокоптер весом 4 кг летал над толпой и сбрасывал конфеты, внезапно аппарат закружился и рухнул на землю, пишет The Japan Times.

В результате шесть человек в возрасте от пяти до 48 лет получили различные травмы.

Правоохранители вызвали на допрос оператора дрона, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Отмечается, что мужчина управлял беспилотником с разрешения Министерства транспорта Японии

Токио, Зоя Осколкова

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