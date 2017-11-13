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Украинец женился на 80-летней родственнице, чтобы «откосить» от армии

Украинец женился на 80-летней родственнице, чтобы «откосить» от армии
Фото: mil.gov.ua

Молодой житель Винницы женился на своей внучатой тетке, чтобы избежать призыва в вооруженные силы Украины, пишут «Украинские вести». В местном военкомате рассказали, что повестку 22-летний Александр получил 25 октября, шесть дней спустя, молодой человек принес свидетельство о регистрации брака.

«Отец привел призывника в военкомат. И сам за сына сказал: «Он в армию не пойдет, потому что женат, у него супруга – инвалид первой группы». Это меня больше всего поразило», – отметил военный комиссар Александр Данилюк. Соседи новобрачных рассказали, что новоиспеченная жена – 82-летняя бабушка Зина – приходится Александру внучатой теткой: ее сестра была родной бабушкой молодого человека.

«Насколько мы поняли, старушка не знала, что в таком преклонном возрасте вышла замуж. Она думала, что поехала в город переоформлять свое имущество наследникам. А когда узнала – расплакалась», – говорят в сельсовете. «Во время периода мобилизации в зону АТО была масса случаев, когда молодые люди оформляли опеку над пожилыми и инвалидами. Но жениться на пожилой родственнице, чтобы избежать исполнения своего долга, это, пожалуй, впервые», – пояснил адвокат Виталий Наум.

Несмотря на официальную регистрацию брака, военные намерены обжаловать его в суде. В военкомате также отметили, что Александру придется внимательно следить за здоровьем жены, как минимум, 5 лет, так как его могут призвать вновь, пока ему не исполнится 27 лет.

Киев, Иван Гридин

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