В Китае 30 автомобилей столкнулись на скоростной трассе

В китайской провинции Аньхой в ДТП попали одновременно более 30 транспортных средств, четыре автомобиля загорелись. По предварительным данным, семь человек погибли, количество пострадавших уточняется. Спасатели продолжают работы по освобождению людей.

По данным агентства Синьхуа, авария произошла ранним утром на фуянском участке дороги. Четыре машины загорелись, в том числе два автобуса. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали пламя. Спасатели освободили из раскуроченных машин 17 человек.

Сообщается, что жертвами аварии стали семь человек, число участников ДТП, получивших ранения, пока неизвестно. Спасательная операция продолжается.

Вероятно, причиной автокатастрофы стал сильный туман, который серьезно ограничил видимость. В результате на скоростной трассе образовалась пробка длиной в несколько километров.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 15.11.17

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