Марихуана спасет Грецию от кризиса

Власти Греции придумали, как покончить с экономическим кризисом, в котором страна пребывает последние семь лет. Правительство решило восстанавливать экономику за выращивания марихуаны в медицинских целях. Об этом заявил министр развития сельской местности и продовольствия Эвангелос Апостолу в интервью Bloomberg.

По словам чиновника, кабмин рассчитывает получить за счет продажи каннабиса 200 миллиардов евро за 10 лет.

Производители марихуаны уже заинтересовались инициативой греческих властей и готовы вложить до 1,5 млрд евро в создание парников. Один комплекс на 12-15 парников даст около 400 рабочих мест, заявил министр. Это особенно важно для страны, где уровень безработицы с 2011 года составляет около 20% и является самым высоким в Европе.

При этом правительство не намерено полностью легализовать торговлю и использование марихуаны.

Законопроект о выращивании марихуаны кабмин Греции собирается направить на рассмотрение в парламент до конца 2017 года.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 15.11.17

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