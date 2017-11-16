Во Франции разрешат секс с 13-летними

Власти Франции решили снизить возраст согласия на вступление в половую связь. В настоящее время планка составляет 15 лет. В случае принятия соответствующего закона она снизится до 13 лет, передают французские СМИ. Тогда любой половой контакт с ребенком, не достигшим 13-летнего возраста, будет считаться преступлением.

Подготовка законопроекта уже началась, пишет издание The Local. Это последовало после нашумевшего судебного заседания, в ходе которого обвиняемый в педофилии 28-летний мужчина доказал, что вступил в половую связь с 11-летней девочкой по «согласию» обеих сторон. В итоге прокуратура Франции отказалась считать изнасилованием половой контакт взрослого мужчины и ребенка.

По данным следователей, насильник обманом заманил девочку к себе домой, пообещав «научить целоваться». Семья пострадавшего ребенка пыталась доказать в суде, что школьница не могла оказать сопротивление педофилу, так как была очень сильно напугана. Однако этот довод обвинение не услышало. Прокуратура сочла, что педофила нельзя судить по статье «изнасилование», поскольку ребенок «согласился» вступить с ним в половую связь без всякого принуждения. Теперь насильник предстанет перед судом по обвинению в «сексуальном надругательстве над несовершеннолетним».

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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