Великобритания будет следить за русским флотом с помощью дронов

Великобритания намерена следить за российским флотом с помощью дронов.

Практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, раскрываемом на поверхности воды. Беспилотник оснащен оборудованием для передачи высококачественных фотографий корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать, пишет газета Daily Mail.

Дроны планируют применять и для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае поисково-спасательных операций. Еще одна задача: обнаружить подводные лодки вблизи поверхности.

Беспилотник может работать автономно или управляться с подлодки, находится в небе до двух с половиной часов и развивает скорость до 90 километров в час. Кстати, возвращение дрона на подлодку и его повторное использование не предусмотрены.

Издание со ссылкой на источники в ВМФ сообщает, что необходимость «прикрывать» британские субмарины беспилотниками вызвана ростом активности российских подлодок у берегов Великобритании.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 17.11.17

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