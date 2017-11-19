Уйди по-хорошему: президенту Зимбабве выдвинули ультиматум

Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» сняла президента Роберта Мугабе с должности первого секретаря, призвала, угрожая импичментом, до полудня понедельника добровольно уйти в отставку, а также лишила всех постов в партии его супругу Грейс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента, а самого Мугабе посадили под домашний арест.

Поводом послужило недовольство чистками в правящей партии, которые начал Мугабе. В частности, в начале ноября он уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, который пользовался поддержкой армии и претендовал на пост главы государства.

Сам 93-летний Мугабе собирался оставить после себя в президентском кресле свою супругу Грейс. В данный момент Эммерсон Мнангагва восстановлен во всех должностях и выдвинут в кандидаты на пост президента, а Грейс Мугабе бежала из страны. В знак протеста против содержания под домашним арестом Мугабе в субботу объявил голодовку, сообщает газета Daily Mail.

Несмотря на разразившийся политический кризис, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, отмечает РИА «Новости», периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы. В субботу в столице прошло многотысячное шествие в поддержку действий военных. Люди, участвовавшие в шествии, требовали отправить главу государства в отставку.

Мугабе, неоднократно заявлявший, что не собирается покидать политику, предпринимает попытки сохранить власть: сегодня состоялась вторая встреча Мугабе с командованием вооруженных сил страны. О подробностях переговоров не сообщается.

Напомним, Мугабе пришел к власти сразу после обретения страной независимости: в 1980 он стал премьер-министром, а в 1987 – президентом. И собирался переизбраться на этот пост в 2018 году.

Хараре, Игорь Юров

Хараре. Другие новости 19.11.17

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