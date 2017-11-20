Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер за решеткой

В США скончался лидер коммуны «Семья», серийный убийца Чарльз Мэнсон. Он умер в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает AP со ссылкой на представителей власти. По словам сестры Мэнсона актрисы Шерон Тейт Дебры, заключенный скончался вечером 19 ноября. Подробности его смерти неизвестны, передает TMZ.

Несколькими днями ранее американские СМИ сообщали, что состояние здоровья Мэнсона резко ухудшилось, и он был госпитализирован. Причиной стало серьёзное заболевание, подробности которого раскрыты не были. Напомним, Мэнсон был осужден за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами коммуны «Семья», которую он основал. Изначально серийному убийце хотели избрать наказание в виде смертной казни, но суд Калифорнии суд вынес приговор, согласно которому Мэнсону следовало отсидеть 9 пожизненных сроков.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.17

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