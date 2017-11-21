Заметающий свои следы НЛО попал на видео

В интернете появилось видео, на котором в небе летает загадочный летающий объект и заметает свои следы.

На записи видно, как белый светящийся НЛО появляется в облаке в виде следа от пролетевшего самолета, а затем начинается медленно кружить на месте. При этом облако вокруг таинственного летающего объекта постепенно начинается рассеиваться и вскоре полностью исчезает.

Где были сняты кадры, не сообщается. По мнению ряда пользователей, на видео запечатлен корабль инопланетян, который затирает свои следы пребывания на нашей планете. Однако критики этой версии заявляют, что на записи всего лишь запечатлена оптическая иллюзия от солнечных лучей. Другие скептики убеждены, что кадры с убирающим следы НЛО – это монтаж.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.17

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