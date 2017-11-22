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Среда, 22 ноября 2017, 11:09 мск

В мире

В Исландии просыпается один из крупнейших вулканов

В Исландии просыпается один из крупнейших вулканов
Фото: Reuters

Геологи в Исландии заметили возрастающую активность крупнейшего действующего вулкана в стране Эрайвайёкюдля. Исследователи считают, что он скоро начнет извергаться.

В последнее время в этом районе повысилась сейсмическая активность. Вероятно, подземные толчки запустили процесс извержения вулкана, сообщает телеканал ABC News.

Метеорологи присвоили «желтый» уровень опасности для авиации, и заявили, что будут внимательно следить за развитием событий, предугадать последствия которых не представляется возможным.

Стоит отметить, что Эрайвайёкюдль в последний раз извергался почти 300 лет назад.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

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