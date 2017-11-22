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NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2017, 16:03 мск

В мире

Бывший командующий боснийских сербов осужден пожизненно

Бывший командующий боснийских сербов осужден пожизненно

Судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии признала виновным в преступлениях против человечества бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Несмотря на плохое состояние здоровья генерала его приговорили к пожизненному заключению.

Обвинение содержало в общей сложности одиннадцать пунктов. Судьи пришли к выводу, что Младич целенаправленно проводил кампанию террора в отношении мирных жителей гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг, передает сербская телерадиокомпания РТС.

Генерала признали виновным преследовании, истреблении, убийствах, депортации и насильственном перемещении, а также преступлениях против человечества. Кроме того, Младич обвинялся в захвате заложников и нарушении правил ведения войны.

Сам экс-командир боснийских сербов не признал себя виновным. Защита также настаивала на более мягком приговоре, ссылаясь на состояние здоровья Младича, который перенес два инсульта и инфаркт в тюрьме ООН.

Напомним, судебный процесс над генералом начался четыре года назад, до задержания в 2011 году Младич 12 лет скрывался от правосудия.

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