Больные гриппом японцы ведут себя неадекватно после приема лекарств

Министерство здравоохранения Японии заявило о случаях странного поведения у больных гриппом пациентов. Дети и подростки после приема определенных препаратов проявляют необычайную активность и даже пытаются прыгать из окна.

За прошлый год в Японии было зарегистрировано 54 случая неадекватного поведения под действием противогриппозных препаратов, передает агентство «Kyodo». Врачи указали названия лекарств, которые, по их мнению, стали причиной неизвестного расстройства. Речь идет о препаратах «Тамифлу» («Осельтамивир»), «Ланинамивир» и «Релензу» («Занамивир»).

Японский Минздрав выпустил рекомендации на случай странного поведения больных. Так ведомство советует плотно закрывать двери и окна в помещении, где находится пациент. В частных домах рекомендуется размещать больных гриппом на первом этаже здания.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 23.11.17

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