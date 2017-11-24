Японцев напугал упавший метеорит

Граждане Японии наблюдали падение космического объекта. Огненный шар дважды вспыхнул и осветил голубым светом все небо, напугав местных жителей. Некоторые даже обратились в полицию.

Инцидент произошел в префектуре Сайтамо. Падение метеорита зафиксировали камеры наблюдения, а также автомобильные регистраторы, пишет Japan Times.

Очевидцы утверждают, что видели огненный шар, который вспыхнул, осветив небо на мгновение голубым светом. Жители города Каваго даже позвонили в полицию, чтобы сообщить о произошедшем. Отмечается, что метеорит сгорел в атмосфере и не принес вреда.

По утверждению ученых Национальной астрономической обсерватории Японии, вероятно, космический объект был крохотным – около нескольких сантиметров в диаметре, а потому не представлял опасности.

В любом случае падение метеорита весьма редкое явление для Японии. Скорее всего, болид был частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 24.11.17

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