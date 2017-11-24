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Пятница, 24 ноября 2017, 11:00 мск

В мире

Первый в мире хлеб из насекомых начнут продавать в Финляндии

Первый в мире хлеб из насекомых начнут продавать в Финляндии
Фото: hs.fi

В Финляндии сегодня впервые в мире на прилавках магазинов появится хлеб из сушеных насекомых – сверчков, передает газета Helsingin Sanomat.

Для производства одной булки требуется 70 сверчков. Насекомых сушат, измалывают и добавляют в муку. В итоге вес сверчков составляет около 3% от готового хлебца, сообщили в компании-производителе Fazer.

Новый хлеб будут продавать в более чем десяти гипермаркетах Хельсинки. Позже такой продукт появится в финских магазинах повсеместно. Его цена составит около 4 евро.

Новый День: Первый в мире хлеб из насекомых начнут продавать в Финляндии

Булки со сверчками, фото: hs.fi

В компании уверены, что насекомые в будущем станут важным компонентом в питании человека, поскольку содержат много белка. При этом их выращивание и переработка оказывают значительно меньшее влияние на глобальное потепление, чем производство говядины и свинины.

Ранее в начале ноября финские власти разрешили выращивание и продажу насекомых в качестве еды.

Помимо хлеба с насекомыми, в Финляндии к Рождеству появятся в продаже шоколадные конфеты с насекомыми.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

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