Автомобиль протаранил толпу в Германии

В немецком городе Куксхафен (Нижняя Саксония) легковой автомобиль въехал в группу прохожих. В результате инцидента пострадали 6 человек, четверо из них получил тяжелые травмы. Все они госпитализированы.

По данным полиции, за рулем «Ситроена» находился 29-летний мужчина. Правоохранители заявили об умышленном характере действий водителя, но в то же время подчеркнули, что сейчас указаний на то, что был совершен теракт, нет. Об этом говорится в сообщении полиции в твиттере.

В настоящее время стражи правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель легковушки доставлен в полицию для допроса.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 25.11.17

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