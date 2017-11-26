Упали с 5-метровой высоты: танцпол рухнул на дискотеке на Канарах, десятки раненых

Более 20 человек пострадали в результате обрушения танцпола в ночном клубе на острове Тенерифе в Испании. Под отдыхающими провалился пол, и люди упали в подвал с высоты примерно 5 метров.

Происшествие случилось в клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе на юге острова. В результате инцидента пострадали 22 человека, двое из них получили тяжелые травмы, передают испанские СМИ. У пострадавших, среди которых туристы из Бельгии, Франции, Румынии и других стран, диагностированы переломы конечностей и ушибы.

Разбор завалов на месте ЧП продолжался всю ночь.

Санта-Крус, служба информации РИА «Новый День»

Санта-Крус. Другие новости 26.11.17

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