Корона «Мисс Вселенной» досталась храброй инструктору по самообороне

Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная». Ею стала представительница Южной Африки 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. Финал конкурса красоты прошел в американском Лас-Вегасе. Титул вице-мисс достался участнице из Колумбии Лауре Гонзалес. Третье место у представительницы Ямайки Давины Бенет. Всего в конкурсе принимали участие 92 девушки со всего мира.

Фото: Reuters

Фото: AP

Новая обладательница титула «Мисс Вселенная» изучала деловой менеджмент в Северо-Западном университете в Южноафриканской республике. Кроме того, девушка занимается обучением женщин самообороне и планирует стать актрисой.

Победительница конкурса заявила, что направит свои усилия на привлечение внимания к борьбе с ВИЧ в ЮАР. Кроме того, она отметила, что каждой женщине нужно уметь бороться со своими страхами и помогать другим справляться с этим.

Отметим, что Нель-Питерс вместе с короной получила годовое содержание и бесплатное проживание в Нью-Йорке, рекламный контракт и ряд других призов.

Последний раз девушка из ЮАР завоевывала титул « Мисс Вселенная» в 1978 году. Сам конкурс проводится с 1952 года.

Лас-Вегас, служба информации РИА «Новый День»

Лас-Вегас. Другие новости 27.11.17

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