К берегу Японии прибило лодку с восемью скелетами

Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить принадлежность судна, которое прибило к берегу. В лодке были останки восьми человек.

Ужасную находку сделали на берегу в префектуре Акита. По словам спасателей, в деревянной лодке насчитали восемь трупов, причем некоторые уже истлели до скелета. Никаких опознавательных знаков или маркировок на судне обнаружено, передает РИА «Новости».

Предположительно, в лодке могли находиться граждане Северной Кореи. К японским берегам часто прибивает судна с беженцами из КНДР.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 27.11.17

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