В США опоссум напился бурбона до бессознательного состояния

Во американском штате Флорида дикий опоссум пробрался в алкогольный магазин и выпил бутылку спиртного. Маленького пьяницу нашли на месте преступления.
Пьяное животное обнаружили сотрудники магазина, они вызвали полицию, а правоохранители доставили зверька в центр дикой природы. Ветеринары напоили опоссума водой, чтобы тот быстрее протрезвел.
Несмотря на ударную дозу, животное выпило бутылку бурбона, опоссум справился с похмельем и чувствует себя хорошо. Его вернут в дикую природу, как только он окончательно поправится.
Таллахасси, Зоя Осколкова
Таллахасси. Другие новости 04.12.17
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