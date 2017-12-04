В США опоссум напился бурбона до бессознательного состояния

Во американском штате Флорида дикий опоссум пробрался в алкогольный магазин и выпил бутылку спиртного. Маленького пьяницу нашли на месте преступления.

Пьяное животное обнаружили сотрудники магазина, они вызвали полицию, а правоохранители доставили зверька в центр дикой природы. Ветеринары напоили опоссума водой, чтобы тот быстрее протрезвел.

Несмотря на ударную дозу, животное выпило бутылку бурбона, опоссум справился с похмельем и чувствует себя хорошо. Его вернут в дикую природу, как только он окончательно поправится.

Таллахасси, Зоя Осколкова

Таллахасси. Другие новости 04.12.17

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