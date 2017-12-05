Нибиру или НЛО: жители США увидели в небе два Солнца

Жители США сняли на видео загадочное явление: на небе одновременно присутствовали два Солнца.

После публикации ролика в Сети, пользователи предположили, что второе светило может быть планетой Нибиру, которая угрожает уничтожением человечеству.

Уфологи, просмотрев видеозапись на YouTube, решили, что в странном явлении могут быть замешаны инопланетяне.

Однако ученые поспешили успокоить американцев. По мнению исследователей, двойное Солнце всего лишь оптический обман зрения. Такой эффект становится возможен в результате скопления в воздухе кристаллов льда, которые в свою очередь отражают и преломляют солнечный свет.

Похожее явление наблюдали туристы на курорте в Швейцарии. Лыжник Людвиг Лундин запечатлел необычное гало – светящееся кольцо вокруг Солнца. Видео опубликовано на странице курорта в Фейсбуке.

Ученые также пояснили, что сияющий нимб стал виден из-за ледяных кристаллов, которые скопились в перистых облаках. Наблюдаемое явление относилось к малому гало, у которого различима только часть цветов спектра.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 05.12.17

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