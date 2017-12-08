Землетрясение напугало жителей Финляндии

В Финляндии в ночь на 8 декабря произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители северо-восточного побережья Ботнического залива. Служба спасения зарегистрировала несколько телефонных звонков от обеспокоенных ударом стихии граждан.

По данным Yle, землетрясение произошло в 00:30 (1:30 мск) в местечке Лумийоки, что в 40 километрах южнее Оулу. Эпицентр подземных ударов находился на глубине 10 километров.

Геологической службы США оценила силу землетрясения в 3,5 балла по шкале Рихтера. Сейсмологический институт Финляндии счел, что мощность подземных колебаний составила 3 балла, что для страны является серьезным показателем.

Несколько жителей Оулу, напуганных землетрясением, позвонили в службу спасения. По словам представителя службы, было зафиксировано два точка с интервалом в несколько секунд.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 08.12.17

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