20-минутная поездка в такси стоила пассажиру почти миллион рублей

Житель Канады воспользовался сервисом такси Uber и заплатил за поездку длительностью 20 минут 18,5 тысяч канадских долларов, что по нынешнему курсу составляет более 850 тысяч рублей.

Инцидент произошел в городе Торонто. Скриншот отчета о супердорогой поездке опубликовала подруга пострадавшего пассажира. Она же сообщила, что в Uber не торопились вернуть деньги, пока об этом случае не написали СМИ, передает Business Insider.

Впрочем, деньги за поездку пассажиру все же вернули. В настоящее время специалисты Uber пытаются выяснить причину произошедшего.

Стоит отметить, что этот случай с сервисом Uber далеко не единственный. Так пару лет назад с карточки клиента списали 12 тысяч долларов за поездку по Нью-Йорку. Год назад житель Филадельфии заплатил за такси 30 тысяч долларов. В компании заявили, что произошел компьютерный сбой.

Торонто, Зоя Осколкова

Торонто. Другие новости 12.12.17

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