В Японии запчасть пролетавшего вертолета США рухнула на школьную спортплощадку

На территорию японской школы упал иллюминатор американского военного вертолета. В результате один ребенок получил травму руки. Власти Японии потребовали от командования ВВС США прекратить полеты над жилыми кварталами.

Инцидент произошел в городе Гинован в префектуре Окинава. На спортивную площадку школы, где в этот момент находились 30 детей, упал предмет размером 1 кв. м. Отлетевшим камнем ранило одного ребенка, передает японский телеканал NHK.

Неподалеку от школы расположенна американская военная база Футэмма. При ближайшем рассмотрении упавший предмет оказался фрагментом фюзеляжа военно-транспортного вертолета CH-53.

Замминистра обороны Японии Томохиро Ямамото встретился с командующим Вооруженными силами США генералом Джерри Мартинесом и потребовал запретить полеты американских вертолетов над Окинавой до выяснения обстоятельств произошедшего.

Токио, Зоя Осколкова

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