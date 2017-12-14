В университете Пенсильвании в результате стрельбы погибли два человека

В кампусе пенсильванского университета произошла стрельба. В результате погибли два человека. По предварительным данным, произошедшее не связано с терроризмом.

Выстрелы прозвучали в студенческом городке университета штата Пенсильвания в округе Бивер. Неизвестный мужчина открыл огонь и убил женщину. Сам он также погиб от огнестрельного ранения, передает CBS со ссылкой на полицейских.

По версии правоохранителей, речь идет о бытовом мотиве. Погибшие были бывшими супругами. Мужчина ждал свою экс-жену, сотрудницу университета, у автомобиля, а затем застрелил ее.

В настоящее время угрозы нет. Однако руководство университета посоветовало студентам меньше появляться на улице.

Филадельфия, Зоя Осколкова

Филадельфия. Другие новости 14.12.17

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