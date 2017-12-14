Сверкающий НЛО, сопровождавший самолет, попал на видео

Пассажир самолета снял на видео загадочный объект, летевший чуть ниже авиалайнера. НЛО был замечен в тот момент, когда самолет пролетал над графством Кент в Великобритании.

Как отмечают уфологии, именно в этой местности часто появляются подозрительные летающие объекты. Побережье Восточного и Южного Кента, уверяют они, почему-то сильно притягивают НЛО. Уфологии не исключают, что там скрыта база пришельцев.

На этот раз таинственный круглый объект неожиданно появился из облаков и двигался с большой скоростью чуть ниже самолета, поблёскивая в небе. Затем НЛО скрылся в облаках, появился вновь, начал снижаться, после чего с бешеной скоростью полетел вниз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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