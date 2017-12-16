В английской усадьбе призрак попал на видео

Владелец старинного особняка в графстве Кент в Великобритании Стивен Ли утверждает, что снял на камеру привидение, которое разгуливало по дому.

По словам хозяина усадьбы, он установил камеру видеонаблюдения, чтобы следить за своими собаками. Но однажды, просматривая видео, наткнулся на нечто необъяснимое, передает Daily Mail.

На кадрах видно, как комнату дважды пересекает загадочная субстанция. В первый раз полупрозрачный объект пролетает на высокой скорости, затем еле заметная фигура проходит в том же направлении.

Кроме того, Стивен Ли отметил, что в доме часто происходят странные события, например, предметы падают с полок без видимых на то причин.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.12.17

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