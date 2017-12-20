В Мексике в автокатастрофе погибли 14 иностранных туристов

В Мексике туристический автобус попал в аварию. По предварительным данным, 15 человек погибли и 18 получили ранения. Среди погибших иностранные туристы.

ДТП произошло между городами Махахуал и Эль-Кафеталь в штате Кинтана-Роо, передает «Интерфакс». Автобус перевозил туристов, прибывших в Мексику на круизном лайнере. Иностранцы ехали на экскурсию к руинам цивилизации майя Чакчобен. Внезапно автобус съехал с трассы и перевернулся.

11 человек погибли на месте, еще четверо скончались по пути в больницу. Среди погибших 14 туристов и мексиканский гид. Полиция устанавливает личности все жертв ДТП, известно, что среди них были граждане США, Бразилии, Италии и Швеции.

Почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила, что россиян среди пострадавших в автокатастрофе нет.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 20.12.17

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