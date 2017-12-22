В Италии медбрат-киллер выполнял заказы за 300 тысяч евро

Итальянские силовики арестовали санитар скорой медицинской помощи по подозрению в заказных убийствах пациентов. Заказы он получал от связанного с сицилийской мафией похоронного дома, сообщает портал Quotidiano.

По версии следствия, 42-летний Давиде Гарофало из города Катания делал пациентам инъекции воздуха, из-за чего те умирали от закупорки артерий. Пользуясь шоковым состоянием родственников покойных, он навязывал им услуги конкретного похоронного дома, подконтрольного мафии.

За каждое убийство Гарофало получал €300. Портал также уточняет, что все покойные страдали неизлечимыми болезнями, а двое находились в очень почтенном возрасте, поэтому их кончина не вызывала подозрений. Мужчину обвинили в трех убийствах, совершенных с 2014 по 2016 год, однако не исключено, что жертв было больше.

По мнению сотрудников прокуратуры, санитаров, совершающих аналогичные преступления по заказу похоронной мафии, еще как минимум двое.

Как напоминает РБК, в июле Следственный комитет России начал проверку по факту прибытия к пациенту похоронного агента раньше скорой помощи. Соседка пожилой женщины, страдавшей сахарным диабетом, вызвала врачей. Агент похоронного бюро появился на пороге через 15 минут, медики – через 40. После первого вызова пациентка умерла. Соседка вызвала скорую еще раз, и продавец ритуальных услуг вновь оказался на месте раньше.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 22.12.17

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