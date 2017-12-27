Поляк и кот семь месяцев дрейфовали в Индийском океане

У берегов острова Реюньон спасли мужчину, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане в спасательной шлюпке. Путешественник чудом выжил из-за недостатка воды и еды, компанию мореплавателю составил подобранный в порту кот.

56-летний Збигнев Рекет сообщил спасателям, что отплыл с Коморских островов в ЮАР 20 мая, пишет газета Le Figaro. Мужчина путешествовал в спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую он несколько усовершенствовал. У мореплавателя был запас еды на месяц. Двигатель в лодке сломался, также вышли из строя средства связи.

«Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и, наконец, к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить», – поделился путешественник.

Рекет выжил благодаря тому, что при случае ловил рыбу и пил дождевую воду. 25 декабря его спасли. Моряка доставили на берег. По словам медиков, мужчина сильно истощен.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Реюньон, Зоя Осколкова

Реюньон. Другие новости 27.12.17

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