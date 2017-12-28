Сервис по-китайски: 400 долларов за ночь на грязных простынях и посуду, вымытую в унитазе

В пятизвездочных отелях Китая разгорелся скандал. Оказалось, что горничные при уборке в номере активно пользуются водой из унитаза, а также применяют туалетный ершик для мытья посуды.

Уличить уборщиц в нарушении правил удалось с помощью скрытой камеры, видео с которой опубликовали на портале Pear Video. Женщины использовали одну тряпку для мытья туалета, мусорного ведра и посуды. Кроме того, ершиком для чистки унитаза горничные мыли пепельницы и кружки. В одних и тех же перчатках горничные мыли посуду, чашу унитаза и пол.

Полотенца женщины использовали в качестве половой тряпки, ими же протирали унитаз и душевую кабину. Прежде чем заправить постель, чистое белье бросали на пол, который кишел бактериями, потому что его также мыли водой из унитаза.

Отмечается, что в «грязном» скандале замешан обслуживающий персонал трех сетей пятизвездочных гостиниц в китайской провинции Хэйлунцзян. За ночь в таком отеле придется выложить от 120 до 420 долларов.

Надзорные органы подтвердили подлинность видео. Расследованием инцидента занялись государственные органы, ответственные за здравоохранение и туризм. Гостиницам уже выдали предписания для устранения нарушений.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 28.12.17

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