Авиакатастрофа в Коста-Рике унесла жизни 12 человек

В горах Коста-Рики рухнул небольшой самолет. Погибли все десять пассажиров, находившиеся на борту, и два пилота. Правительство готово оказать помощь семьям жертв трагедии, сообщил президент латиноамериканской республики Луис Гильермо Солис.

Авиакатастрофа произошла недалеко от провинции Гуанакасте, примерно в 230 км к западу от столицы Сан-Хосе. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air, пишет Reuters. Позже выяснилось, что пассажирами были иностранные туристы – граждане США.

Сегодня стартует расследование обстоятельств трагедии, пока никаких версий причин крушения не называется. Директор агентства гражданской авиации Коста-Рики Энио Кубильо сообщил, что самолет прошел проверку безопасности около месяца назад и получил разрешение на полеты.

Президент Луис Гильермо Солис выразил соболезнование в связи с произошедшим и пообещал оказать помощь близким погибших.

Январь 1, Служба информации РИА «Новый День»

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