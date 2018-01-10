Зато толерантно: в британской школе запретили называть девочек девочками

Руководство одной из британских школ запретило учителям называть учениц девочками. Вместо этого предлагается использовать гендерно-нейтральный язык в разговорах с детьми или о них.

Речь идет об учебном заведении для девочек, расположенном в Манчестере, – Altrincham Grammar School for Girls. Как пояснила директор Стефани Джил в письме к родителям, новые меры нужны для комфорта тех, кто не определился с половой принадлежностью или является девочкой «лишь с биологической точки зрения» и чувствует себя мальчиком.

Между тем, убирать слово «girls» из своего названия учебное заведение не планирует, пишет Daily Mail.

«Мы работаем над тем, чтобы сломать укоренившиеся привычки, – пояснила директор. – Сотрудники приняли эти изменения и прилагают все усилия для реализации этой новой политики».

Однако не все родители в полной мере разделили стремление руководства – некоторые оказались сбиты с толку: «Когда я открыл письмо, я не был уверен, что это не шутка», «Они говорят о разнообразии, но это же школа для девочек. Как это может работать?»

«Это смешно, – заявил местный житель. – Мы живем в эпоху, когда должны уважать разные взгляды людей, и если есть спорные вопросы, касающиеся пола и сексуальной ориентации, мы должны относиться к этому с пониманием. Но девочек следует называть девочками».

Отметим, что в школе, основанной в 1910 году, учатся 1350 девочек. Их возраст – от 11 до 18 лет.

Манчестер, Ольга Ветрова

Манчестер. Другие новости 10.01.18

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