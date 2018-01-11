В британском парламенте 200 туалетов вышли из строя

Прорыв канализации стал причиной неприятного запаха в здании британского парламента. Чиновники призвали премьер-министра Терезу Мэй срочно выделить деньги на ремонт коммуникаций.

По данным таблоида The Sun, прорыв трубы вывел из строя 200 туалетов. В основном не работают уборные на верхних этажах здания, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников.

Парламентарии настаивают на срочном обновлении устаревших коммуникаций. На ремонт, по предварительным оценкам, потребуется не менее 6 млрд фунтов.

‍Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

‍Лондон. Другие новости 11.01.18

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