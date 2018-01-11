Главу клана Якудза, скрывавшегося от правосудия 15 лет, вычислили по фото в соцсетях

Экс-глава японской преступной организации якудза «Ямагути-гуми» 15 лет успешно скрывался от полиции, пока его фото не появилось в социальных сетях. Главаря вычислили по примечательным татуировкам.

74-летнего Синэхару Сираи арестовали в центральной провинции Лопбури в Таиланде. Он был объявлен в международный розыск в 2003 году. Мужчину обвиняли в убийстве члена другой группировки якудза, пишет Coconuts Bangkok.

Правоохранители наткнулись на фото Сираи в Facebook. На снимках пожилой мужчина с многочисленными татуировками, характерными для якудза, играл в настольные игры во дворе.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 11.01.18

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