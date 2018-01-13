Выборы в Чехии: действующий президент значительно опережает конкурентов

Действующий президент Чехии Милош Земан вышел во второй тур на выборах главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выборной гонке принимают участие 9 человек. Земан получил 39,4% голосов избирателей, на вторе место вышел экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош – 26,2%. Остальные смогли набрать от 0,5% до 10%

Земан и Драгош вышли во второй тур, который состоится через 2 недели.

Напомним, Земан занимает пророссийскую позицию, предлагая признать результаты крымского референдума и снять санкции с России, Драгош придерживается противоположных взглядов.

Прага, Игорь Юров

Прага. Другие новости 13.01.18

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