Британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

Жительница Великобритании сочеталась браком с духом пирата. Новобрачная утверждает, что именно ее возлюбленный стал прототипом Джека Воробья – главного героя кинофраншизы «Пираты Карибского моря».

45-летняя Аманда Тиг заявила, что повстречала любимого в 2014 году. Женщина почувствовала рядом с собой присутствие некоего духа. Впоследствии она поняла, что может общаться и призраком, пишет The Daily Mirror.

Через три года отношений Аманда решила выйти замуж за привидение. Невеста арендовала лодку и позвала на торжество родственников и друзей. Она сама зачитала брачные клятвы за обоих будущих супругов в международных водах.

Британка утверждает, что отношения с призраком самые лучшие, что у нее когда-либо были.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.01.18

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