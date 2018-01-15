В китайском цирке лев и тигр терзали лошадь под ударами дрессировщиков

В Сети появилось видео, снятое в одном из цирков Китая. В ролике тигр и лев напали на лошадь. Несмотря на усилия дрессировщиков, освободить скакуна из смертельной хватки удалось не сразу.

Инцидент произошел в городском округе Цанчжоу, провинция Хэбэй, передает Daily Mail. Хищники набрасываются на лошадь, та пытается вырваться и бегает по арене. Как только ей удается скинуть зверя, тот опять набрасывается. Так продолжается несколько минут.

Дрессировщики бьют животных хлыстом, а также пытаются заарканить хищников. В конце концов, им это удается. По словам сотрудников цирка, происходящее на видео было снято во время репетиции. Авторы шоу утверждают, что были готовы к такой реакции тигра и льва.

Тем временем, пользователи, посмотревшие жуткий ролик, призывают обратиться в правоохранительные органы и наказать цирк за жестокое обращение с животными.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 15.01.18

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