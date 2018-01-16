В США муж и жена держали на цепи и морили голодом 13 своих детей

В американском штате Калифорния полицейские арестовали супругов, которых обвиняют в жестоком обращении с детьми. Муж и жена держали 13 своих отпрысков в возрасте от двух до 29 лет на цепи и морили их голодом. Соседи сообщили, что очень редко видели представителей семейства, а некоторые даже не подозревали о существовании у пары детей.

Правда о семье Турпинов раскрылась, когда 17-летней дочери удалось пробраться к телефону и позвонить в службу спасения. Девушка сообщила, что родители удерживают в доме на Мьюир-Вудс-роуд города Перрис ее и еще 12 человек, передает The New York Times.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, они обнаружили жуткую картину. В темных помещениях, в антисанитарных условиях находились пять несовершеннолетних детей и семь человек в возрасте от 18 до 29 лет. Некоторые из пленников были прикованы цепями к кроватям. Все они были истощены, а когда увидели стражей порядка, попросили воды и еды.

Правоохранители установили, что все жертвы – дети 49-летней Луизы Анны и 57-летнего Дэвида Аллена Турпинов. Супругов арестовали, они помещены под стражу. Паре предъявлены обвинения в оставлении детей в опасности. Каждому из супругов установили залог в 9 млн долларов. Родители так и не смогли внятно объяснить, почему они держали своих детей в таком состоянии.

По данным The Daily Mail, в 2011 году у Турпинов начались финансовые трудности, они объявили себя банкротами. Тогда Дэвид работал по контракту с оборонным предприятием и получал 140 тысяч долларов в год. В настоящее время он числится директором частной школы. По документам, Дэвид руководит образовательным учреждением из дома.

Адвокат, который занимался делом о банкротстве семьи, сообщил, что никогда не видел детей, однако упомянул, что супруги всегда говорили о них с любовью и нежностью. В свою очередь соседи сообщили, что крайне редко видели представителей семейства, а некоторые жители ближайших домов не знали, что у Турпинов вообще были дети.

Перрис, Службы информации РИА «Новый День»

Перрис. Другие новости 16.01.18

Ученые: Любители соленого обречены на слабоумие и болезни сердца. / Полиция Лондона: Смерть вокалистки The Cranberries «необъяснима». / Ученые нашли связь между религиозной борьбой и болезнями. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»