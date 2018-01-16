В Японии попала в продажу смертельно опасная рыба фугу

В японском городе Гамагори жителей оповестили о возможном отравлении рыбой. В местном супермаркете продали деликатесную фугу, у которой не была удалена ядовитая печень.

Как сообщило руководство магазина, там успели реализовать пять упаковок опасной рыбы. Власти объявили тревогу и известили жителей через громкоговорители. В настоящий момент удалось выяснить, кто купил три порции, остальных ищут, передает ВВС.

Рыба фугу известна тем, что содержит смертельно опасное вещество тетродотоксин, от которого нет противоядия. К приготовлению деликатеса допускаются только сертифицированные повара. Несмотря на это каждый год несколько японцев погибают после употребления фугу.

Ядовитое вещество находится в печени, коже и икре рыбы. Яд поражает нервную систему, что приводит к параличу. Одна фугу может стать причиной смерти 30 человек.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 16.01.18

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