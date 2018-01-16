В США марафонец побеждал в соревнованиях, отсиживаясь в туалете

В штате Аризона бегун Келли Эгню был дисквалифицирован после того, как его уличили в жульничестве. Марафонец прятался в туалете, а затем выходил на финиш и регистрировал круг, который он не пробегал, пишет «Газета.ру».

Келли подозревали в том, что он и ранее хитрил во время марафона. Поэтому один из сотрудников организации, которая фиксирует результаты бегунов, пристально наблюдал за Эгню. Он увидел, как спортсмен пересек черту финиша на очередном круге, посмотрел на монитор, а затем отправился в биотуалет. Келли провел около семи минут в уборной, вышел и опять направился к финишу, где зарегистрировал «ложный» круг.

Бегуна дисквалифицировали. Тщательное расследование показало, что Эгню мошенничал и на других соревнованиях. В результате все предыдущие достижения Келли были аннулированы.

Финикс, Служба информации РИА «Новый День»

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